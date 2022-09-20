Токаев в ООН о новом сроке для президента Казахстана: Это прорыв в демократии

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев, выступая на 77-ой сессии ООН, рассказал о введенном в Казахстане единичном 7-летнем сроке для президента страны – он заявил, что это прорыв в казахстанской демократии, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев рассказал в ООН о том, что в Казахстане в предстоящие месяцы пройдут президентские выборы.

"Согласно моему предложению президентский мандат был ограничен одним семилетним сроком. Это реальный прорыв в развитии демократии в Казахстане.

В то же время, мы будем твердо придерживаться формулы: "сильный президент, авторитетный парламент, подотчетное правительство". Убежден, что эта формула прекрасно отвечает национальным интересам Казахстана", – заявил глава государства.

Токаев добавил, что в Казахстане стремятся к демонополизации экономики.

"Мы делаем шаги, чтобы самые богатые в нашем обществе играли свою роль в нашем стремлении к справедливому Казахстану наряду с диверсификацией экономики и увеличением инвестиции в человеческий капитал", – сообщил он.

Также президент Казахстана рассказал о созданном детском фонде, куда с 2024-го года будет направляться 50% инвестдоходов Нацфонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988782-tokaev-v-oon-o-novom-sroke-dlya-prezidenta-kazahstana-eto-proryv-v-demokratii/