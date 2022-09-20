Токаев провел встречу с главой Международного комитета Красного Креста

Касым-Жомарт Токаев и Петер Маурер. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи глава государства провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

Собеседники рассмотрели перспективы укрепления взаимодействия между Казахстаном и МККК, а также обменялись мнениями об актуальных вопросах международной и региональной повестки дня, в том числе по гуманитарной ситуации в Афганистане.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность покидающему свой пост Петеру Мауреру за вклад в укрепление сотрудничества с нашей страной и плодотворную работу, которую он проделал за последние десять лет во главе организации.

Петер Маурер поблагодарил президента Казахстана за высокую оценку его деятельности.

Руководитель МККК отметил важность реализуемых под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабных реформ в стране и его личный вклад в развитие сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста.

Ранее Касым-Жомарт Токаев пообщался с королем Иордании Абдаллой II и провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Беллено.

Напомним, что сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии Общих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988769-tokaev-provel-vstrechu-s-glavoy-mezhdunarodnogo-komiteta-krasnogo-kresta/