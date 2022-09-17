Токаев планирует посетить Нью-Йорк

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Нью-Йорк. Об этом сообщила пресс-служба президента в его официальном Telegram-канале "Борт №1".

Будучи в Нью-Йорке глава государства поучаствует в общих дебатах 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (Организации Объединенных Наций). Это событие в Акорде называют "центральным" в рамках визита.

Кроме того, планируется проведение серии встреч с главами государств и международных организаций, руководителями крупных финансовых институтов США и транснациональных компаний, представителями экспертных кругов.

"Программа визита весьма насыщенна", – подчеркнули в пресс-службе президента Казахстана.

Напомним, накануне завершился официальный визит Токаева в Узбекистан – там глава государства принял участие в саммите ШОС (Шанхайской организации сотрудничества).

Буквально за день до этого президент принял участие в церемонии закрытия VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, после чего лично проводил Папу Римского Франциска в аэропорту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988283-tokaev-planiruet-posetit-nyu-york/