Визит Токаева в Самарканд завершился (видео)

Касым-Жомарт Токаев и Абдулла Арипов. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершил рабочий визит в Самарканд, где состоялось заседание Совета глав государств – членов ШОС. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Самарканд завершился. В аэропорту его проводил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов", – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Напомним, что президент Казахстана прибыл в Самарканд вчера вечером.

Позже, в туристическом центре Silk road Касым-Жомарта Токаева встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, где лидеры государств – членов ШОС посадили деревья.

Сегодня Токаев принял участие в заседаниях Совета глав государств – членов ШОС в узком и расширенном составах, где казахстанский лидер остановился на приоритетных векторах развития Шанхайской организации сотрудничества.

Кроме того, в Самарканде Касым-Жомарт Токаев провел встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988253-akorda-vizit-tokaeva-v-samarkand-zavershilsya/