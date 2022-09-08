Отпуском объяснил МИД Казахстана слухи об отъезде посла Украины

Петр Врублевский: kazakhstan.mfa.gov.ua

В СМИ распространилась информация о том, что посол Украины в Казахстане Петр Врублевский покинул Нур-Султан. Данное сообщение прокомментировали в Министерстве иностранных дел РК.

Информацию о том, что глава украинской дипмиссии покинул Нур-Султан по требованию властей страны, опубликовало издание ТАСС.

Корреспонденты ссылались на некий источник, знакомый с ситуацией.

Официальный представитель МИД РК сообщил корреспондентам NUR.KZ, что посол Украины находится в отпуске, подчеркнув, что об этом уже говорилось в минувший понедельник.

Напомним, что ранее Врублевский оказался в центре скандала из-за своих высказываний в интервью одному из казахстанских блогеров. Члены Ассамблеи народа Казахстана выразили осуждение по поводу высказываний посла.

Две недели назад стало известно, что Врублевского вызвали на беседу в Министерство иностранных дел Казахстана. А на прошлой неделе в МИД РК сообщили, что Врублевский принес извинения за свое недоброжелательное высказывание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1986887-otpuskom-obyasnil-mid-kazahstana-sluhi-ob-otezde-posla-ukrainy/