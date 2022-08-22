Токаев выразил соболезнования главе Кыргызстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Садыру Жапарову из-за гибели граждан Кыргызстана в крупном ДТП в России. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Садыру Жапарову и всему кыргызскому народу в связи с гибелью граждан Кыргызской Республики в дорожно-транспортном происшествии в Ульяновской области Российской Федерации.

В телеграмме глава государства передал слова глубокого сочувствия родным и близким погибших граждан", – говорится в официальном сообщении.

Напомним, в России, в Ульяновской области, произошло ДТП, в котором погибли 16 человек. Изначально предполагалось, что погибшие были гражданами Казахстана, но представители МИД РК опровергли эту информацию.

Позже стало известно, что 14 из 16 погибших в ДТП оказались гражданами Кыргызстана.

В связи с этим в соседней стране завтрашний день, 23 августа, был объявлен днем траура по погибшим кыргызстанцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1984275-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-glave-kyrgyzstana/