В Кыргызстане объявили 23 августа днем траура по погибшим в ДТП в России кыргызстанцам

Садыр Жапаров. Фото: kg.akipress.org

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования в связи с гибелью граждан своей страны в ДТП в России. Он объявил 23 августа днем траура по погибшим. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кыргызского президента.

"Мы с большой скорбью восприняли известие о том, что наши соотечественники попали в дорожно-транспортное происшествие. Я понимаю и разделяю боль родственников погибших, им сейчас очень тяжело. В таких случаях трудно говорить слова сочувствия. И все же, я приношу свои глубочайшие соболезнования родным и близким тех, кто погиб и пострадал в результате аварии", - говорится в сообщении Жапарова.

В связи с этим 23 августа объявили днем траура по погибшим в Ульяновской области.

Напомним, фура совершила наезд на микроавтобус в Ульяновской области в России. Инцидент произошел 21 августа. В результате ДТП погибли 16 человек, из них 14 - граждане Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984250-v-kyrgyzstane-obyavili-23-avgusta-dnem-traura-po-pogibshim-v-dtp-v-rossii-kyrgyzstantsam/