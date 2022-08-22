14 из 16 погибших в ДТП в России оказались гражданами Кыргызстана

Кадр из видео: t.me/chpulsk

В России в Ульяновской области фура совершила наезд на микроавтобус, в результате происшествия погибли 14 кыргызстанцев, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу посольства страны в России.

"По предварительной информации, в результате происшествия погибли 16 человек, в том числе 14 кыргызстанцев, три человека госпитализированы, их гражданство устанавливается", – говорится в заявлении.

Как пишет издание, по предварительной версии правоохранительных органов, фура совершила наезд на микроавтобус, который оказался зажат между двумя другими грузовыми машинами. Всего в ДТП погибло 16 человек, трое были госпитализированы.

Сотрудники посольства Кыргызстана в России выехали на место происшествия для оказания консульско-правовой помощи.

Первоначально СМИ сообщали, что погибшие были гражданами Казахстана, но в министерстве иностранных дел РК опровергли данную информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1984171-14-iz-16-pogibshih-v-dtp-v-rossii-okazalis-grazhdanami-kyrgyzstana/