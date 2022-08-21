МИД опроверг информацию о погибших в ДТП в России 15 казахстанцах

Кадр из видео. Источник: t.me/chpulsk

В России, в Ульяновской области, произошло ДТП, в котором погибли 16 человек. Ряд российских СМИ сообщили, что погибшими оказались граждане Казахстана, однако в МИД РК опровергли эту информацию.

Как сообщает РИА Новости, на трассе в Ульяновской области произошло смертельное ДТП - частный микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. В микроавтобусе находились 18 пассажиров. По информации агентства, большинство из них погибло, все они якобы были гражданами Казахстана.

Всего, по данным Telegram-канала Mash, в автокатастрофе погибли 16 человек, 15 пассажиров микроавтобуса и один водитель фуры.

Однако в Министерстве иностранных дел РК корреспонденту NUR.KZ опровергли информацию о том, что погибшими оказались граждане Казахстана.

"По предварительным данным Штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП в Ульяновской области граждан Республики Казахстан нет", - заявили в МИД РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1984148-mid-oproverg-informatsiyu-o-pogibshih-v-dtp-v-rossii-15-kazahstantsah/