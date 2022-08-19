Токаев побывает во Вьетнаме с официальным визитом

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Мухтар Тлеуберди, вице-премьер и министр иностранных дел Казахстана, посетил с официальным визитом Социалистическую Республику Вьетнам. В ходе визита Тлеуберди встретился с президентом Вьетнама и обсудил ряд вопросов, в том числе предстоящий визит в республику главы Казахстана, сообщает официальный сайт МИД РК.

В МИД подчеркнули, это первый визит министра иностранных дел Казахстана во Вьетнам за 30 лет дипломатических отношений между государствами.

Целью визита является дальнейшее развитие партнерских отношений с традиционно дружественной страной, на протяжении последних десятилетий выделяющейся одними из самых высоких в мире темпами экономического развития.

Состоялись переговоры Тлеуберди с министром иностранных дел СРВ Буй Тхань Шоном, в ходе которых стороны обсудили широкий круг вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурного сотрудничества. Стороны выразили стремление придать новый импульс многоплановому сотрудничеству двух стран и постепенно выйти на уровень привилегированного экономического партнерства.

Вьетнам подтвердил участие в саммите СВМДА на высоком уровне, который пройдет в октябре этого года в Нур-Султане.

"Вьетнамская сторона придала особое значение визиту казахстанской делегации, предоставив ей возможность встреч с высшими руководителями государства – президентом Нгуен Суан Фуком и премьер-министром Фам Бинь Тинем", – говорится в сообщении ведомства.

Мухтар Тлеуберди и Нгуен Суан Фук. Фото: официальный сайт МИД РК

На встрече с президентом Вьетнама глава МИД РК высоко оценил темпы и качество проводимых во Вьетнаме реформ, посвятил собеседника в содержание нового этапа модернизации Казахстана. Учитывая динамику развития политического сотрудничества между двумя странами, Тлеуберди высказался в пользу активизации двусторонних контактов на высшем уровне.

"В ходе беседы президент Нгуен Суан Фук дал поручения по содержательному наполнению предстоящего официального визита президента Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам", – сообщили в казахстанском министерстве, не уточнив, о каких конкретно датах идет речь.

Встреча с премьер-министром Вьетнама была посвящена экономической повестке двусторонних отношений. Собеседники отметили необходимость целенаправленных усилий, направленных на рост взаимной торговли и взаимных инвестиций, развитие кооперации в различных секторах экономики.

Тлеуберди также провел переговоры с министром промышленности и торговли Нгуен Хонг Диеном, где была обсуждена тематика предстоящего заседания межправительственной комиссии, который пройдет в сентябре этого года в Ханое.

В рамках визита Тлеуберди также провел ряд встреч с руководителями вьетнамских компаний, изучающих возможности инвестиционного сотрудничества с Казахстаном.

Фото: официальный сайт МИД РК

Ханойские встречи министра иностранных дел Казахстана подтвердили обоюдный настрой на укрепление взаимовыгодного сотрудничества и многолетних дружественных отношений.

Ранее объявлялось, что 19 августа, то есть сегодня, Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Сочи, а 24 августа глава государства по приглашению Ильхама Алиева с официальным визитом посетит Азербайджан.

Кроме того, президент также планирует официальный визит в Сингапур. Как и в случае с Вьетнамом, даты этого визита не уточняются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1983876-tokaev-pobyvaet-vo-vetname-s-ofitsialnym-vizitom/