Токаев совершит официальный визит в Сингапур

Фото: официальный Telegram-канал "Борт №1"

Вчера, 16 августа, глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди в рамках своего официального визита в Сингапур встретился с президентом страны Халимой Якуб, сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел РК.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений между Сингапуром и Казахстаном, а также расширение экономических связей между странами.

Тлеуберди передал главе Сингапура приветствия и пожелания от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Были затронуты вопросы организации предстоящего официального визита главы государства в Сингапур.

Мухтар Тлеуберди и Халима Якуб. Фото: официальный сайт МИД РК

Министр подробно ознакомил собеседницу о результатах проведенного в стране общенародного референдума по внесению дополнений и поправок в Конституцию, а также реализуемых политических и экономических реформах Токаева по построению "Нового Казахстана".

Якуб также передала теплые пожелания президенту РК и отметила высокий уровень политического диалога и взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Сингапуром, основанные на доверительном диалоге и взаимной поддержке.

Президент Сингапура высоко оценила деятельность Казахстана в стремлении к обеспечению мира, безопасности и стабильности в Азии и в продвижении глобального межрелигиозного диалога, в рамках предстоящего саммита стран-участниц совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане.

В тот же день Тлеуберди провел переговоры с заместителем премьер-министра – министром финансов Республики Сингапур, политическим лидером команды четвертого поколения (4G) Партии народного действия Лоуренсом Вонгом.

Отмечается, что важным элементом сотрудничества Казахстана с Сингапуром является транспортное, торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. В этой связи стороны подробно обсудили вопросы продвижения проектов экономической кооперации и программ взаимовыгодного сотрудничества.

Особое внимание было уделено расширению транзитного потенциала Казахстана и развитию проектов казахстанско-сингапурских предприятий в обрабатывающей промышленности, информационно-коммуникационных технологиях, строительстве и финансах.

"Сингапурская сторона была проинформирована о деятельности Международного финансового центра "Астана" и о предпринимаемых мерах по развитию ключевых направлений центра. Для казахстанского финцентра очень важно изучение сингапурского опыта развития рынков капитала", – говорится в сообщении МИД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1983492-tokaev-sovershit-ofitsialnyy-vizit-v-singapur/