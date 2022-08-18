Токаев встретился с главой совета директоров компании "Шеврон"
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Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании "Шеврон" Майкла Уирта, сообщается на официальном сайте Акорды.
В ходе беседы обсуждены основные аспекты дальнейшего взаимодействия компании "Шеврон" с Казахстаном и вопросы реализации ряда инвестиционных проектов.
Собеседники обменялись мнениями о ситуации на мировом энергетическом рынке. Президент приветствовал решение компании "Тенгизшевройл" перенаправить дополнительно 2,6 млрд кубометров газа на отечественный рынок.
Также были рассмотрены перспективы участия компании "Шеврон" в реализации инвестиционных проектов в нефтегазохимический сфере и планы по дальнейшему расширению производственной мощности месторождения Карачаганак.
Напомним, сегодня стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ближайшие шесть дней посетит города Сочи и Баку, где встретится с лидерами России и Азербайджана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1983799-tokaev-vstretilsya-s-glavoy-soveta-direktorov-shevron/