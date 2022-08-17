Токаев выразил соболезнования премьеру Армении в связи с трагедией в ТЦ

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе правительства Армении в связи с трагедией, которая на днях произошла в столичном торговом центре. Текст телеграммы приводится на официальном сайте Акорды.

"Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму, в которой выразил премьер-министру Армении Николу Пашиняну и всему армянскому народу искренние соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в ереванском торговом центре "Сурмалу", которая привела к многочисленным жертвам", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отмечается, что в телеграмме глава государства передал слова глубокого сочувствия родственникам и близким погибших и пострадавших граждан.

Напомним, 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел взрыв с возгоранием. Инцидент случился в магазине пиротехнических изделий. В МЧС исключили версию теракта. По официальным данным, в результате взрыва в ТЦ погибли 16 человек, 62 пострадали.

17 и 18 августа в Армении объявлен двухдневный траур.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1983573-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-pashinyanu-v-svyazi-s-tragediey-v-tts/