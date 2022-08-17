Двухдневный траур по погибшим при взрыве в ТЦ объявили в Армении

Пожарный на месте происшествия. Фото: KAREN MINASYAN/AFP via Getty Images

В Армении 17 и 18 августа объявлен двухдневный траур после взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу", передает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

"В память о гражданах, погибших в результате пожара и взрыва, произошедшего 14 августа 2022 года на территории ЗАО "Ереванский консервный завод", 17 и 18 августа 2022 года объявить траур на территории Армении", – говорится в заявлении, подписанном премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как пишет издание, по официальным данным, в результате взрыва в ТЦ погибли 16 человек, 62 пострадали. Еще трое считаются без вести пропавшими.

Напомним, 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел взрыв с возгоранием. Инцидент случился в магазине пиротехнических изделий. В МЧС исключили версию теракта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983513-dvuhdnevnyy-traur-po-pogibshim-pri-vzryve-v-tts-obyavili-v-armenii/