Число погибших в результате взрыва в ТЦ Еревана увеличилось до 15

Спасатели расчищают завалы. Кадр из видео: mes.am

В результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, который произошел 14 августа, погибли по меньшей мере 15 человек, передает Sputnik Армения со ссылкой на МЧС Армении.

"Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до 15 человек, спасатели обнаружили тело ребенка", – говорится в материале.

Отмечается, что личности девяти погибших, в том числе и ребенка, пока не установлены.

Взрыв произошел в магазине пиротехнических изделий. В МЧС исключили версию теракта.

Как пишет РБК со ссылкой на МЧС Армении, 18 человек пропали без вести. 12 из 60 пострадавших продолжают лечение в больницах, остальных выписали.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 05:19 (07:19 по времени Нур-Султана) 16 августа продолжаются тушение пожара и поисково-спасательные работы.

Напомним, 14 августа в торговом центре "Сурмалу" в Ереване прогремел взрыв, а после случился пожар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983322-chislo-pogibshih-v-rezultate-vzryva-v-tts-erevana-uvelichilos-do-15/