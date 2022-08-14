Взрыв прогремел в торговом центре Еревана. Есть раненные и погибшие (видео)
Опубликовано:
В торговом центре "Сурмалу" в Ереване прогремел взрыв, а после случился пожар. В МЧС Армении сообщили о пострадавших и погибших в результате произошедшего.
Кроме того, одно из зданий на территории торгового центра "Сурмалу" обрушилось в результате, передает Sputnik Армения.
Под завалами могут быть люди, заявил корреспондентам издания очевидец.
По одной из версий, обрушение произошло в здании, где размещался магазин пиротехнической продукции.
Предварительные данные касательно жертв и пострадавших озвучили в МЧС республики. По информации ведомства, один человек погиб, больше 20 пострадали.
Корреспондент издания сообщил, что люди помогают вывозить пострадавших в результате взрыва. Их выносят, сажают в кареты "Скорой помощи", либо в любые попутные машины.
На месте ЧП находятся спикер парламента Ален Симонян, глава Службы госохраны СНБ Армении Саркис Ованнисян.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1983098-vzryv-progremel-v-torgovom-tsentre-erevana-est-ranennye-i-pogibshie-video/