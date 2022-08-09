Россия вывела на орбиту иранский спутник с космодрома Байконур

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур. Кадр из видео: Telegram/Роскосмос

Россия вывела на орбиту иранский космический аппарат с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Байконур, передает Telegram-канал Роскосмоса.

"Иранский космический аппарат ДЗЗ [дистанционного зондирования Земли] "Хайям" успешно выведен на целевую орбиту с помощью стартовавшей с космодрома Байконур российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат", - сказано в сообщении.

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что запуск иранского спутника был осуществлен ими "в интересах и по заказу Ирана".

Ранее гендиректор Роскосмоса Борисов в докладе Путину сообщил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, когда выполнит свои обязательства перед иностранными партнерами. К этому времени российская сторона начнет формировать свою орбитальную станцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982399-rossiya-vyvela-na-orbitu-iranskiy-sputnik-s-kosmodroma-baykonur/