Спецназ Казахстана и Беларуси проводит учения в Алматинской и Жетысуской областях

Фото: официальный сайт Минобороны РК

В Жетысуской и Алматинской областях начались учения по поиску и уничтожению незаконных формирований в горно-пустынной местности. В учениях участвуют подразделения Сил специальных операций Казахстана и Беларуси, сообщает официальный сайт Минобороны РК.

Плановое совместное тактико-специальное учение проходит в центре горной подготовки и на учебном полигоне "Коктал".

Сообщается, что белорусские военные под руководством инструкторов из Казахстана совершают горные восхождения и перевальные походы, отрабатывают вопросы подготовки и ведения специальных действий в горах.

"Учение проводится в рамках двустороннего сотрудничества между военными ведомствами Казахстана и Беларуси. Оно нацелено на совершенствование слаженности органов управления, выработку умений совместного планирования, повышение индивидуальной и групповой выучки личного состава подразделений специального назначения", – подчеркнул руководитель учения полковник Айдар Слямгалиев.

Особое внимание, как отметили в ведомстве, уделяется совершенствованию навыков спецназовцев в тактико-специальной и огневой подготовке, военной топографии, умению выживать в сложных условиях высокогорья.

Совместные учения на территории Казахстана продлятся до 21 августа и завершатся этапом боевой стрельбы, добавили в Минобороны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1982299-spetsnaz-kazahstana-i-belarusi-provodit-ucheniya-v-almatinskoy-i-zhetysuskoy-oblastyah/