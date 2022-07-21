Токаев: Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом

Касым-Жомарт Токаев. Фото: пресс-служба президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии призвал укрепить взаимодействие в сфере безопасности и дипломатии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт N1".

Глава государства сообщил, что ключевым вопросом повестки дня остается укрепление взаимодействия в сфере безопасности и дипломатии. Это, по его словам, крайне необходимо с целью обеспечения надлежащих условий для процветания народов Центральной Азии.

"Центрально-Азиатский регион должен стать обширной зоной устойчивого социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания.

Для совместной выработки решений по предупреждению угроз безопасности следовало бы запустить механизм регулярных консультаций Секретарей Советов Безопасности.

Кроме того, предлагаю поручить министрам иностранных на регулярной основе, минимум раз в полгода проводить совещания для выработки согласованных подходов к ключевым вопросам региональной и международной проблематики", - предложил он.

Касым-Жомарт Токаев убежден также в том, что главы государств должны сделать все возможное для максимального устранения все еще сохраняющихся факторов нестабильности в регионе.

"Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом не только в вовлеченных странах, но и во всем регионе. Напротив, именно в нынешних кризисных условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, ответственного преодоления противоречий.

Мы по своему собственному опыту знаем, что процесс юридического оформления границ весьма сложен и тернист. Разрешение спорных вопросов возможно исключительно мирным путем в духе подлинного добрососедства и уважения фундаментальных принципов международного права. Иной альтернативы не существует.

Затягивание или игнорирование этого комплекса проблем чревато эскалацией и, в конечном счете, может свести на нет все усилия по развитию сотрудничества в Центральной Азии", - заявил Токаев.

Казахстан, добавил он, как единственное на постсоветском пространстве государство, осуществившее полную делимитацию своей протяженной границы, готов оказать посильное содействие в поиске взаимоприемлемых решений.

В частности, предлагается создать экспертную площадку для выработки взаимоприемлемых подходов к делимитации границ с привлечением опытных юристов, картографов, пограничников и других специалистов. Координацию может взять на себя Совет министров иностранных дел.

Напомним, что ранее, выступая на встрече, Токаев назвал главную миссию Центральной Азии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1979514-tokaev-kazhdyy-vystrel-na-mezhgosudarstvennyh-granitsah-otdaetsya-tyazhelym-ehom/