Токаев предложил позвать Россию и Китай на встречи лидеров Центральной Азии

Встреча. Фото: пресс-служба президента Казахстана

Президент Казахстана на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии предложил странам не замыкаться в конкретных "географических пределах" и приглашать к работе на подобных встречах представителей России и Китая. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт N1".

"Что касается сотрудничества с внерегиональными стратегическими партнерами, то Казахстан считает возможным принятие Концепции взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов.

На мой взгляд, мы не должны замыкаться в зафиксированных географических пределах. В работе Консультативных встреч лидеров Центральной Азии могли бы принимать участие в качестве приглашенных гостей высокие представители и других сопредельных государств, например, России и Китая", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что Центральная Азия должна стать зоной мира и процветания, устойчивого социально-экономического развития и всестороннего сотрудничества.

Для предупреждения угроз безопасности Токаев предложил секретарям Совета Безопасности регулярно проводить консультации, а министрам иностранных дел каждые полгода проводить совещания.

Напомним, в ходе своей речи президент назвал главную миссию Центральной Азии, а также призвал глав стран Центральной Азии объединиться в противостоянии любым попыткам размежевать народы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1979515-tokaev-predlozhil-pozvat-rossiyu-i-kitay-na-vstrechi-liderov-tsentralnoy-azii/