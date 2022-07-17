Казахстан примет участие в программе США по эксплуатации АЭС

Делегации Казахстана и США. Фото: официальный сайт Минэнерго

Казахстан будет участвовать в американской программе FIRST по малым модульным реакторам. Об этом решении сообщается на официальном сайте Министерства энергетики.

Как говорится в сообщении, министр энергетики Болат Акчулаков встретился с временным поверенным в делах США в Казахстане и представителями Бюро по международной безопасности нераспространения ядерного оружия программы "Совместное снижение угрозы" Госдепартамента США.

Американская сторона предложила Казахстану принять участие в программе FIRST - "Базовая инфраструктура для ответственного использования технологий малых модульных реакторов".

Эта программа поддерживает страны-партнеры США в наращивании потенциала в разработке национальной программы развития атомной энергетики, которые соответствовали бы международным стандартам ядерной безопасности и нераспространения.

Программа дает возможность ознакомиться с передовыми ядерными технологиями и новыми инновациями для АЭС, которые внедряются в мире.

Напомним, в конце июня был составлен шорт-лист поставщиков для АЭС в Казахстане. Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил изучить опыт Турции в этом вопросе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1978857-kazahstan-primet-uchastie-v-programme-ssha-po-ekspluatatsii-aes/