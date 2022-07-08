"Был мудрым руководителем": Токаев выразил соболезнования в связи со смертью Синдзо Абэ

Синдзо Абэ. Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде, сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял сообщение о трагической гибели бывшего Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в результате покушения.

"Мировой общественности Синдзо Абэ известен как видный политик, который долгие годы неустанно трудился на благо развития и процветания своей страны. Он был мудрым руководителем, сыгравшим значительную роль в укреплении международной стабильности и безопасности.

Светлый образ Синдзо Абэ как личности, олицетворявшей дружественные и доверительные отношения между Казахстаном и Японией, а также как государственного деятеля, внесшего большой вклад в укрепление многогранного сотрудничества между нашими странами, навсегда останется в памяти народа Казахстана. От имени казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким Синдзо Абэ, а также всем вашим соотечественникам", – говорится в телеграмме.

Напомним, сегодня экс-премьер Японии Синдзо Абэ выступал с речью на улице в центральном городе Нара в одноименной префектуре. В один момент дважды раздался звук, похожий на выстрел, и бывший премьер потерял сознание.

Стрелявшего мужчину задержали на месте преступления.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице Университета Нара в возрасте 67 лет в результате ранений, полученных во время покушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1977653-on-byl-mudrym-rukovoditelem-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-sindzo-abe/