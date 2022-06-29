Токаев: В условиях беспрецедентного "глобального шторма" возрастает особое значение Каспийского моря

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт №1"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил на Шестом каспийском саммите в столице Туркменистана Ашхабаде, сообщает официальный Telegram-канал "Борт №1".

"С момента проведения исторического саммита в Актау прошло уже четыре года. За это время мир претерпел кардинальные изменения.

В условиях беспрецедентного "глобального шторма" возрастает особое значение Каспийского моря в силу его геостратегического расположения, наличия богатейших природных ресурсов, а также уникального транзитного потенциала.

Актауский саммит продемонстрировал всему мировому сообществу, что прикаспийские государства способны решать сложнейшие вопросы исключительно мирным путем, в духе добрососедства и дружбы.

Наглядным свидетельством этому служит подписание после многолетних переговоров Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заложившей прочный правовой фундамент для комплексного углубления пятистороннего взаимодействия", - сказал Токаев.

Напомним, сегодня глава Казахстана встретился с бывшим президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и нынешним главой Туркменистана Сардаром Бердымухамедовым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1976238-tokaev-v-usloviyah-bespretsedentnogo-globalnogo-shtorma-vozrastaet-osoboe-znachenie-kaspiyskogo-morya/