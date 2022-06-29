Токаев провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев, прибывший в Ашхабад для участия в работе VI Каспийского саммита, провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает официальный сайт Акорды.

Глава нашего государства поблагодарил туркменского коллегу за традиционное гостеприимство. В связи с тем, что это первая очная встреча на высшем уровне после избрания Сердара Бердымухамедова президентом Туркменистана, Касым-Жомарт Токаев поздравил его с победой на выборах.

Лидер Казахстана отметил особую значимость ашхабадского саммита. Он выразил уверенность, что итоги мероприятия будут способствовать укреплению уз дружбы и добрососедства прикаспийских стран и определят новые горизонты их взаимовыгодного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов. Фото: akorda.kz

Президент Туркменистана в свою очередь выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за то, что он принял приглашение и прибыл в Ашхабад. Говоря о повестке саммита, Сердар Бердымухамедов высказал мнение, что итоги форума послужат на благо общего для нас Каспийского региона.

Напомним, сегодня глава Казахстана вручил орден "Алтын Қыран" бывшему президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1976227-tokaev-provel-vstrechu-s-prezidentom-turkmenistana-serdarom-berdymuhamedovym/