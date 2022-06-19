9 совместных документов подписали Иран и Казахстан по итогам визита Токаева

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Официальный делегации Казахстана и Ирана после переговоров в широком формате в присутствии глав государств подписали ряд документов, сообщает официальный Telegram-канал "Борт N1".

Как сообщает пресс-служба казахстанского президента, по итогам официального визита Токаева в Иран были подписаны следующие документы:

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Институтом внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан и Институтом международных и политических исследований при Министерстве иностранных дел Исламской Республики Иран; Программа культурного обмена на 2022-2025 годы между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран; Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области аналитических исследований и обмена опытом; Меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о сотрудничестве по повышению двусторонней торговли; Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран по сотрудничеству в области сельского хозяйства; Меморандум о казахстанско-иранском сотрудничестве в торговле сельскохозяйственной продукцией и транзите; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО «Агентство «Хабар» и Государственной телерадиокомпанией Исламской Республики Иран; Меморандум о взаимопонимании между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и Национальной иранской нефтяной компанией Исламской Республики Иран; Меморандум о сотрудничестве между АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и Железными дорогами Исламской Республики Иран.

Ранее сообщалось, что главы Казахстана и Ирана провели переговоры в узком, а позже и в широком форматах.

Напомним, сегодня Токаев прилетел с официальным визитом в Тегеран. Он также пригласил президента Ирана Ибрахима Раиси посетить Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974742-9-sovmestnyh-dokumentov-podpisali-iran-i-kazahstan-po-itogam-vizita-tokaeva/