Токаев: Иран - наш ближайший сосед в Прикаспийском регионе и надежный партнер

Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Президенты Казахстана и Ирана провели переговоры в узком формате. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своего коллегу Ибрахима Раиси за приглашение посетить с официальным визитом Иран, сообщает официальный Telegram-канал "Борт N1".

"Хочу выразить признательность за радушный прием и гостеприимство. Я с большим удовлетворением принял Ваше приглашение. В качестве президента я впервые нахожусь в Иране. Этот визит имеет важное значение.

Уверен, что сегодняшние переговоры придадут импульс развитию сотрудничества между нашими странами. Казахи говорят: «Право соседа – право Всевышнего» («Көрші ақысы – тәңір хақысы»). Наша страна всегда жила в мире и согласии с соседями. Иран – наш ближайший сосед в Прикаспийском регионе и надежный партнер", – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на важной дате – 30-летии установления дипломатических отношений между двумя странами. Он полагает, что за это время усилились взаимосвязи и более окрепла дружба между нашими странами.

"С каждым днем динамично развиваются наши всесторонние контакты. Это результат политического диалога, основанного на взаимном доверии. Действуют межправительственные, парламентские и деловые советы. Несмотря на существующие барьеры, существенно расширяется торгово-экономическое сотрудничество.

В первом полугодии нынешнего года взаимный товарооборот достиг 50%. Следующая цель – не сбавляя темпа, его наращивание. Для этого у нас имеется весь необходимый потенциал. Я высоко оцениваю Ваш вклад в развитие нашего партнерства. Со свой стороны готов приложить все усилия для продвижения нашего сотрудничества", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства акцентировал внимание, что в рамках сегодняшнего визита было принято важное решение.

"Мы для граждан Ирана вводим безвизовый режим сроком на 14 дней. Это мера направлена на дальнейшее расширение взаимодействия в различных сферах, в том числе активизации контактов среди представителей деловых кругов, привлечении большого количества туристов. Полагаю, что иранские бизнесмены в полной мере используют это преимущество", – отметил президент Казахстана.

Президент Ибрахим Раиси поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за принятие его приглашения посетить с официальным визитом Исламскую Республику Иран.

"Наша с Вами первая встреча состоялась на полях саммита в Душанбе. Я очень рад приветствовать Вас в Тегеране. Уверен, что Ваш визит в Иран придаст новый импульс и станет великим поворотом в наших взаимоотношениях", – сказал глава Ирана.

Напомним, президент Казахстана сегодня прилетел с официальным визитом в столицу Ирана Тегеран. Глава Ирана встретил Токаева в комплексе "Саадабад".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974733-tokaev-iran-nash-blizhayshiy-sosed-v-prikaspiyskom-regione-i-nadezhnyy-partner/