Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с президентом Ирана Ибрахимом Раиси сообщил, что Казахстан вводит безвизовый режим на 14 дней для граждан Ирана. Слова главы государства опубликовал официальный Telegram-канал "Борт N1".

"Мы для граждан Ирана вводим безвизовый режим сроком на 14 дней. Это мера направлена на дальнейшее расширение взаимодействия в различных сферах, в том числе активизации контактов среди представителей деловых кругов, привлечении большого количества туристов. Полагаю, что иранские бизнесмены в полной мере используют это преимущество", - объяснил Токаев принятое решение.

Подробнее, о чем именно говорили президенты на переговорах в узком формате, можно прочитать здесь.

Напомним, сегодня Токаев прилетел в Тегеран по приглашению иранского коллеги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974738-kazahstan-vvodit-bezvizovyy-rezhim-na-14-dney-dlya-grazhdan-irana/