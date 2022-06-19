Президент Ирана встретил Токаева в комплексе "Саадабад" (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Президент Исламской Республики Иран официально встретил президента Казахстана в комплексе «Саадабад». Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Борт N1".

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Ирана Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси представили друг другу членов официальных делегаций.

Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Напомним, казахстанский лидер прилетел в столицу Ирана сегодня, 19 июня, по приглашению иранского президента.

В Тегеране запланированы переговоры на высшем уровне, по итогам которых ожидается подписание ряда двусторонних документов. Кроме того, глава Казахстана проведет встречу с духовным лидером Али Хаменеи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974729-tokaev-vstretilsya-s-prezidentom-irana-ibrahimom-raisi-foto/