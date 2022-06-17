"Отторгать людей невозможно": Токаев о работающих в Казахстане россиянах

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Президент России Владимир Путин отметил, что в области IT-технологий многие специалисты из России с удовольствием едут работать в Казахстан, потому что там, по его словам, созданы хорошие условия, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы будем брать пример с Казахстана в этом плане", - сказал российский лидер.

Токаев поблагодарил его за такую оценку.

"Действительно, мы создаем самые благоприятные возможности для работы наших российских коллег, друзей, которые приехали на работу к нам. Полагаю, что это не постоянное явление, возможно, со временем, они вернутся на родину, в Россию, во всяком случае, именно сейчас и здесь мы должны быть вместе и, конечно же, отторгать людей, которые в силу тех или иных причин решили поработать в нашей стране, абсолютно невозможно", - сообщил он.

Напомним, на форуме Токаева спросили, как в Казахстане относятся к операции России в Украине. Кроме того, президент Казахстана рассказал, угрожают ли стране санкциями из-за сотрудничества со странами ЕАЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974647-ottorgat-lyudey-nevozmozhno-tokaev-o-rabotayuschih-v-kazahstane-rossiyanah/