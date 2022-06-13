Назарбаев встретился с Путиным и поздравил его с Днем России

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России, сообщает официальный сайт Elbasy.kz.

В ходе дружеской встречи Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами. Было отмечено, что сотрудничество Казахстана и России развивается на основе равноправного диалога.

Стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия, выразив уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов во благо процветания народов Казахстана и России.

Ранее сообщалось, что на этой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме. В связи с этим пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил благодарность казахстанскому лидеру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1973814-nazarbaev-vstretilsya-s-putinym-i-pozdravil-ego-s-dnem-rossii/