"Мы очень признательны": Песков поблагодарил Токаева за согласие участвовать в ПМЭФ

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за его согласие участвовать в экономическом форуме 17 июня.

Слова пресс-секретаря российского президента опубликовало агентство ТАСС.

"Да, действительно, президент Токаев заявлял, что он будет принимать участие, и мы очень признательны нашим казахстанским друзьям, партнерам и союзникам за это участие", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, в форуме, помимо президента Казахстана, будут участвовать лидеры других стран - главы правительств и государств. Отмечается, что список приглашенных спикер не озвучил.

Напомним, приглашение на форум глава Казахстана получил от своего российского коллеги еще в начале февраля, до начала военных действий в Украине.

Сегодня стало известно, что в ближайшие 4 дня Касым-Жомарт Токаев планирует посетить две страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1973790-my-ochen-priznatelny-peskov-poblagodaril-tokaeva-za-soglasie-uchastvovat-v-pmef/