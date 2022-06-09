Токаев заявил о дефиците газа в Казахстане в 2023 году и дал поручение правительству
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Президент Казахстана на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов заявил о наступлении дефицита газа на внутреннем рынке страны уже в следующем году, передает корреспондент NUR.KZ.
По словам Токаева, газовая отрасль играет ключевую роль в снижении использования угля. Уровень газификации Казахстана достиг 53% – почти 10 млн граждан получили доступ к газу.
"Потребление газа внутри страны растет очень быстро. Это в первую очередь связано с переводом на газ алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, запуском газохимических комплексов и новых промышленных предприятий.
Дефицит газа на внутреннем рынке прогнозируется уже в следующем году. Обеспечение внутренней потребности в газе имеет безусловный приоритет над его экспортом.
Прошу правительство совместно с акционерами месторождения Тенгиз проработать вопрос перенаправления 2 млрд кубометров газа с экспортного на внутренний рынок", – заявил президент.
Токаев также поручил правительству в срочном порядке решить вопрос финансирования проекта по строительству газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью в 1 млрд кубометров.
Также на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов президент рассказал о подходе, который поможет стране вырваться "из ловушки среднего дохода".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1973400-tokaev-zayavil-o-defitsite-gaza-v-kazahstane-v-2023-godu-i-dal-poruchenie-pravitelstvu/