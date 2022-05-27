29 мая объявят Днем ЕАЭС в Казахстане и других странах союза

Иллюстративное фото: eurasiancommission.org

Учредить 29 мая днем ЕАЭС планируют страны союза, в который входит Казахстан, Россия, Кыргызстан, Беларусь и Армения – об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета объявил президент Кыргызстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Позвольте поздравить вас с 10-летием создания Евразийской экономической комиссии и наступающим днем ЕАЭС, который мы сегодня планируем учредить приуроченным к дате подписания договора о ЕАЭС 29 мая 2014 года", – заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Предложение поддержал также выступивший на заседании президент России Владимир Путин.

Отметим, что Касым-Жомарт Токаев на заседании совета выступил с предложением о релокации иностранных компаний внутри стран ЕАЭС в связи с санкциями – поскольку мировые компании не могут игнорировать рынок союза в 180 млн человек.

Ранее Токаев также заявил о своем поручении создать комфортные условия для российских бизнесменов, приехавших в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1971392-29-maya-obyavyat-dnem-eaes-v-kazahstane-i-drugih-stranah-soyuza/