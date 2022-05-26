Токаев поручил создать условия российским бизнесменам в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Евразийского экономического форума заявил, что поручил создать в Казахстане благоприятные условия для российских бизнесменов – по мнению, президента "нужно держаться вместе", передает корреспондент NUR.KZ.

Выступая на заседании, Токаев напомнил о функционировании МФЦА в Нур-Султане – он заявил, что площадка вызывает большой интерес, в том числе и у российских компаний.

"Еще раз приглашаю всех более внимательно посмотреть на его работу (МФЦА – прим. ред.). Тем более, что из России к нам в Казахстан прибыло более 200 предпринимателей, которые разместились именно на площадке МФЦА.

Я дал поручение руководителям всех соответствующих ведомств создать режим наибольшего благоприятствования для российских предпринимателей, и они будут обеспечены всеми необходимыми условиями, начиная от миграционного режима и заканчивая решением других вопросов.

Я думаю, что мы действительно должны быть вместе. Как говорил один незабвенный руководитель советского союза, который находился у власти 32 года – мы, азиаты, должны держаться вместе", – заявил Токаев.

Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) – это территория в Нур-Султане, определенная президентом Республики Казахстан, на которой применяется специальный правовой режим в финансовой сфере, установленный Конституционным законом Республики Казахстан "О Международном финансовом центре "Астана".

Напомним, также президент Казахстана сегодня рассказал, что на днях решил с Владимиром Путиным "вопрос финансовых взаимоотношений" двух стран, который связан с "нынешней уникальной геополитической ситуацией".

Отметим, что сейчас Токаев находится в Кыргызстане с официальным визитом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1971213-tokaev-poruchil-sozdat-usloviya-rossiyskim-biznesmenam-v-kazahstane/