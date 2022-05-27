Токаев предложил перенести иностранные компании внутри стран ЕАЭС из-за санкций

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Президент Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета выдвинул предложение о "создании комфортных условий для релокации иностранных компаний" внутри стран ЕАЭС в связи с санкциями, передает корреспондент NUR.KZ.

"Надо понимать, что сложившаяся геополитическая ситуация будет иметь продолжительный характер, и к этому надо быть готовыми", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В связи с этим одна из инициатив Казахстана – завершить уже начатые совместные проекты стран ЕАЭС и начать новые инвестпроекты, усилить взаимодействие бизнеса, усовершенствовать общие трансконтинентальные коридоры.

Еще одна мера – перенос иностранных компаний.

"Особое внимание предлагаю уделить вопросу формирования комфортных условий для релокации иностранных компаний с учетом санкционного контекста.

Даже мировые гиганты прекрасно понимают преимущества георасположения ЕАЭС, к тому же, невозможно игнорировать потенциал нашего 180-миллионного потребительского рынка. Данные меры предлагаю реализовать в течение 12 месяцев", – заявил Токаев.

Напомним, вчера президент Токаев заявил, что поручил создать условия в Казахстане для российских бизнесменов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1971388-tokaev-predlozhil-perenesti-inostrannye-kompanii-vnutri-stran-eaes-iz-za-sanktsiy/