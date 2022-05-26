Токаев прилетел в Кыргызстан с официальным визитом (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев в Бишкеке. Фото: Telegram-канал "Борт N1"

Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению своего коллеги Садыра Жапарова с официальным визитом прибыл в Кыргызстан, сообщает официальный Telegram-канал "Борт N1".

В международном аэропорту Бишкека "Манас-2" президента Казахстана встретили председатель кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, а также ряд других официальных лиц страны.

Касым-Жомарт Токаев в Бишкеке. Фото: Telegram-канал "Борт N1"

Касым-Жомарт Токаев в Кыргызстане. Фото: Telegram-канал "Борт N1"

Официальная церемония встречи президента Казахстана состоялась в мраморном шатре "Ақ кеме" на территории резиденции президента Кыргызстана "Ала-Арча".

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: Telegram-канал "Борт N1"

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран.

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: Telegram-канал "Борт N1"

После исполнения гимнов Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров представили друг другу членов официальных делегаций.

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: Telegram-канал "Борт N1"

Фото: Telegram-канал "Борт N1"

Напомним, свой официальный визит в Кыргызстан Касым-Жомарт Токаев обсуждал с Садыром Жапаровым во время телефонного звонка 18 мая. Тогда главы государств высказали уверенность в том, что предстоящие переговоры придадут важный импульс двустороннему сотрудничеству.

Позже в Акорде сообщили, что в Бишкеке встречи глав двух государств пройдут в узком и расширенном составах.

"В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества", – отмечали в пресс-службе президента Казахстана.

Фото: Telegram-канал "Борт N1"

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1971102-tokaev-priletel-v-kyrgyzstan-video/