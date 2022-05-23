Стала известна дата визита Токаева в Кыргызстан

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Кыргызскую Республику по приглашению президента Садыра Жапарова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт N1".

"В Бишкеке запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах.

В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества", – говорится в сообщении Акорды.

Напомним, что свой официальный визит в Кыргызстан Касым-Жомарт Токаев обсуждал с Садыром Жапаровым во время телефонного звонка 18 мая.

Тогда главы государств высказали уверенность в том, что предстоящие переговоры на высшем уровне придадут важный импульс двустороннему сотрудничеству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1970603-tokaev-poedet-v-kyrgyzstan-26-maya/