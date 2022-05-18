Токаев обсудил с президентом Кыргызстана свой визит в страну

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Кыргызский лидер еще раз поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и больших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства, при этом особое внимание было уделено предстоящему официальному визиту президента Казахстана в Кыргызстан.

Главы государств высказали уверенность в том, что предстоящие переговоры на высшем уровне придадут важный импульс двустороннему сотрудничеству.

Визит Токаева в Кыргызстан, как следует из предыдушего разговора глав государств, запланирован на май.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969923-tokaev-obsudil-s-prezidentom-kyrgyzstana-svoy-vizit-v-stranu/