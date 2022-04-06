Токаев поздравил Жапарова с завершением переговоров по статусу "Кумтора"

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президенты обсудили перспективы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на укрепление торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие на международной арене.

Глава нашего государства отметил, что его государственный визит в Кыргызстан в мае текущего года несомненно придаст серьезный импульс стратегическому партнерству между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев также поздравил Садыра Жапарова с успешным завершением переговоров по статусу золотоносного месторождения "Кумтор".

Кроме того, президенты обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.

Напомним, что 4 апреля президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с обращением к жителям страны. В ходе своей речи он заявил, что месторождение "Кумтор" полностью возвращено Кыргызстану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1963799-tokaev-pozdravil-zhaparova-s-zaversheniem-peregovorov-po-statusu-kumtora/