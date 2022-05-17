Кто из лидеров стран поздравил Токаева с днем рождения

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня, 17 мая, глава государства Касым-Жомарт Токаев празднует свое 69-летие. Лидеры стран и международных организаций поздравляют президента Казахстана с днем рождения.

Ранее мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с праздником и адресовал ему свои пожелания.

Также в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Республики Казахстан с днем рождения глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Он пожелал ему больших успехов в реализации поставленных целей и планов во благо народа Казахстан. Информация об этом появилась на официальном сайте президента Таджикистана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев тоже позвонил Токаеву и поздравил его с днем рождения, пожелав крепкого здоровья и успехов в деятельности. Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с официальным визитом Азербайджан, сообщается на официальном сайте азербайджанского лидера.

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович поздравил главу Казахстана, члена Высшего Евразийского экономического совета Касым-Жомарта Токаева с днем рождения.

"Вы по праву пользуетесь большим уважением и международным авторитетом на всем евразийском пространстве", – говорится в поздравительном письме, которое опубликовали на официальном сайте ЕЭК.

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр также поздравил Касым-Жомарта Кемелевича с днем рождения.

"Многие годы Вы усердно трудитесь на благо родного Казахстана. Будучи мудрым политиком и ответственным государственным деятелем, вы с первых дней независимости республики принимали непосредственное участие в осуществлении важнейших государственных преобразований, сформировавших современный облик Казахстана.

Сегодня на высоком и ответственном посту главы государства вы прилагаете усилия для всестороннего эффективного развития страны, особое внимание уделяя укреплению гражданского согласия и стабильности. В этот особый для вас день, глубокоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите пожелания крепости душевных и телесных сил, благополучия, помощи от Всевышнего в Вашем многотрудном и ответственном служении на благо единого народа Казахстана", - пожелал он.

Как сообщает официальный сайт Акорды, поздравительные телеграммы на имя президента Казахстана направили также президент России Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Корея Юн Сок Ёль, председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Федерального Собрания России Вячеслав Володин, генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и другие.

По телефону главу государства поздравили также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969743-kto-iz-liderov-stran-pozdravil-tokaeva-s-dnem-rozhdeniya/