Опубликовано видео выступления Токаева на саммите ОДКБ

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Пресс-служба президента Республики Казахстан в своем официальном Telegram-канале "Борт №1" опубликовала видео выступления Касым-Жомарта Токаева на юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Глава государства принял участие в юбилейной сессии Совета коллективной безопасности глав государств – участников ОДКБ, приуроченной к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации.

В ходе своего выступления Токаев подчеркнул, что главными задачами ОДКБ являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

Напомним, что также на саммите ОДКБ в Москве президент России Владимир Путин предложил наращивать взаимодействие ОДКБ со странами СНГ и предоставить им статус наблюдателя в организации.

Еще российский лидер заявил о серии учений ОДКБ этой осенью в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969553-opublikovano-video-vystupleniya-tokaeva-na-sammite-odkb/