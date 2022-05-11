"Это нормальная практика": Минобороны о соглашении о военном сотрудничестве между Казахстаном и Турцией

Иллюстративное фото: facebook.com/modgovkz

Заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов в кулуарах мажилиса высказался о подписанном министрами обороны Казахстана и Турции соглашении о военном сотрудничестве, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику состоялась встреча министра обороны Казахстана Руслана Жаксылыкова с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

В ходе встречи подписан ряд документов, регулирующих двустороннее военное сотрудничество между Казахстаном и Турцией.

Как отметил заместитель министра Султан Камалетдинов, одно из направлений деятельности Минобороны - проведение международного сотрудничества с другими государствами.

"Министр обороны в составе делегации с президентом осуществил визит в Турцию, в которой подписан ряд документов. В том числе и по истории изучения, музеям, по подготовке кадров, развитию военной науки", - добавил спикер.

В этой связи представители СМИ поинтересовались, значит ли это, что в случае реальной угрозы военные Турции могут прийти на помощь Казахстану, и может ли наша страна попросить у Турции помощи в случае необходимости.

"Вы должны четко понимать. Мы со всеми государствами определили, демаркация госграниц прошла, претензий никаких нет.

То, что дестабилизация, ее вероятность имеется. В основном - это внутри. Но вместе с тем мы должны отметить, что международное сотрудничество осуществляется со всеми государствами, не только с Турцией, или то, что сегодня мы рассматривали - с Кыргызстаном. Оно со всеми государствами, в том числе и с теми, которые не граничат с Казахстаном.

(...) Что значит, мы можем попросить? Мы можем просить у всех помощи. Это нормальная практика", - резюмировал вице-министр обороны.

Напомним, что накануне в президентском дворце в Анкаре состоялась церемония официальной встречи Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лидеры стран договорились вывести взаимоотношения между Казахстаном и Турцией на уровень расширенного стратегического партнерства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1968784-eto-normalnaya-praktika-minoborony-o-soglashenii-o-voennom-sotrudnichestve-mezhdu-kazahstanom-i-turtsiey/