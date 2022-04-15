Токаев принял нового посла Казахстана в Китае Шахрата Нурышева

Шахрат Нурышев на приеме у Касым-Жомарта Токаева. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в КНР Шахрата Нурышева. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе беседы президент акцентировал внимание на вопросах дальнейшего укрепления всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой.

Особое внимание было обращено на необходимость реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в ходе визита главы государства в Пекин в феврале 2022 года.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития транзитно-транспортного взаимодействия, прорывных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики, а также расширения контактов в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества.

К числу важных направлений работы вновь назначенного посла были также отнесены вопросы укрепления контактов в международном и региональном измерениях, включая площадки ШОС и СВМДА.

Напомним, что 8 апреля Шахрат Нурышев был освобожден от должности первого замминистра иностранных дел и назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Китайской Народной Республике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1965286-tokaev-prinyal-novogo-posla-kazahstana-v-kitae-shahrata-nurysheva/