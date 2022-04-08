Токаев сменил послов в Китае и Монголии

Габит Койшибаев. Фото: официальный сайт МИД РК

Токаев сменил послов в двух странах - чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Монголии стал Габит Койшибаев, а послом РК в Китае - Шахрат Нурышев. Президент подписал соответствующие указы, сообщает официальный сайт Акорды.

Так, Адилбаев Жалгас Жумаевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Монголии. Этот пост занял Койшибаев Габит Бейбутович.

Ранее Койшибаев был чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Китайской Народной Республике. Указом главы государства он освобожден от этой должности.

Согласно информации на официальном сайте МИД РК, Габит Бейбутович окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Дипломатическую академию при МИД РК.

В системе Министерства иностранных дел РК работает с 1994 года.

С 1994 года по 2011 год занимал различные должности в центральном аппарате и загранучреждениях РК.

С 2011 года по 2014 год являлся генеральным консулом РК в Шанхае.

С 2014 года по 2016 год занимал руководящие должности в центральном аппарате МИД.

С 2016 года по 2019 год был заместителем заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации президента.

В ноябре 2019 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Китайской Народной Республике.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.

Сегодня Токаев подписал также указ, согласно которому чрезвычайным и полномочным послом РК в Китайской Народной Республике назначен Нурышев Шахрат Шакизатович.

Шахрат Нурышев. Фото: официальный сайт МИД РК

Как сообщает официальный сайт МИД РК, Шахрат Нурышев с октября 2019 года занимал пост первого заместителя министра иностранных дел Казахстана.

Нурышев окончил Пекинский университет языка, Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Назарбаев Университет.

В системе МИД работает с 1996 года.

С 1996 по 1997 год - референт Управления стран Азии МИД РК.

С 1997 по 1999 год - атташе, третий секретарь паспортно-визовой службы МИД РК в Урумчи (КНР).

С 1999 по 2004 год - второй секретарь, первый секретарь посольства Казахстана в КНР.

С 2004 по 2005 год - начальник отдела, начальник управления Департамента Азии и Африки МИД РК.

С 2005 по 2007 год - советник посольства РК в КНР - постоянный представитель Казахстана при Секретариате Шанхайской организации сотрудничества.

С 2007 по 2008 год - советник-посланник посольства РК в КНР.

С 2008 по 2015 год - посол по особым поручениям МИД РК - национальный координатор от Республики Казахстан по вопросам деятельности ШОС.

С 2009 по 2010 год - специальный представитель правительства РК по вопросам сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан.

С 2015 по 2019 год - чрезвычайный и полномочный посол РК в Китайской Народной Республике.

С 2015 по 2019 год - чрезвычайный и полномочный посол РК в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.

С октября 2019 года являлся первым заместителем министра иностранных дел РК.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1964132-tokaev-smenil-poslov-v-kitae-i-mongolii/