Токаев сменил послов в Китае и Монголии
Токаев сменил послов в двух странах - чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Монголии стал Габит Койшибаев, а послом РК в Китае - Шахрат Нурышев. Президент подписал соответствующие указы, сообщает официальный сайт Акорды.
Так, Адилбаев Жалгас Жумаевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Монголии. Этот пост занял Койшибаев Габит Бейбутович.
Ранее Койшибаев был чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Китайской Народной Республике. Указом главы государства он освобожден от этой должности.
Согласно информации на официальном сайте МИД РК, Габит Бейбутович окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Дипломатическую академию при МИД РК.
В системе Министерства иностранных дел РК работает с 1994 года.
С 1994 года по 2011 год занимал различные должности в центральном аппарате и загранучреждениях РК.
С 2011 года по 2014 год являлся генеральным консулом РК в Шанхае.
С 2014 года по 2016 год занимал руководящие должности в центральном аппарате МИД.
С 2016 года по 2019 год был заместителем заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации президента.
В ноябре 2019 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Китайской Народной Республике.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.
Сегодня Токаев подписал также указ, согласно которому чрезвычайным и полномочным послом РК в Китайской Народной Республике назначен Нурышев Шахрат Шакизатович.
Как сообщает официальный сайт МИД РК, Шахрат Нурышев с октября 2019 года занимал пост первого заместителя министра иностранных дел Казахстана.
Нурышев окончил Пекинский университет языка, Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Назарбаев Университет.
В системе МИД работает с 1996 года.
С 1996 по 1997 год - референт Управления стран Азии МИД РК.
С 1997 по 1999 год - атташе, третий секретарь паспортно-визовой службы МИД РК в Урумчи (КНР).
С 1999 по 2004 год - второй секретарь, первый секретарь посольства Казахстана в КНР.
С 2004 по 2005 год - начальник отдела, начальник управления Департамента Азии и Африки МИД РК.
С 2005 по 2007 год - советник посольства РК в КНР - постоянный представитель Казахстана при Секретариате Шанхайской организации сотрудничества.
С 2007 по 2008 год - советник-посланник посольства РК в КНР.
С 2008 по 2015 год - посол по особым поручениям МИД РК - национальный координатор от Республики Казахстан по вопросам деятельности ШОС.
С 2009 по 2010 год - специальный представитель правительства РК по вопросам сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан.
С 2015 по 2019 год - чрезвычайный и полномочный посол РК в Китайской Народной Республике.
С 2015 по 2019 год - чрезвычайный и полномочный посол РК в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.
С октября 2019 года являлся первым заместителем министра иностранных дел РК.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1964132-tokaev-smenil-poslov-v-kitae-i-mongolii/