Токаев освободил от должности Шахрата Нурышева

Шахрат Нурышев. Фото: официальный сайт МИД РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Шахрата Нурышева от должности первого замминистра иностранных дел, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Нурышев Шахрат Шакизатович освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

Также сегодня Токаев подписал указ, согласно которому Шахрат Нурышев назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Китайской Народной Республике.

Шахрат Нурышев родился в 1972 году в городе Алматы.

В 1995 году окончил Пекинский университет языка, а в 1996 году - Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Также в 2012 году окончил Назарбаев Университет.

Трудовой путь:

С 1996 по 1997 годы являлся референтом Управления стран Азии МИД Республики Казахстан;

С 1997 по 1999 годы - атташе, третий секретарь Паспортно-визовой службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан в городе Урумчи (КНР);

1999-2004 годы - второй секретарь, первый секретарь посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике;

2004-2005 годы - начальник отдела, начальник управления Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2005-2007 годы - советник посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике – постоянный представитель Республики Казахстан при Секретариате Шанхайской организации сотрудничества;

2007-2008 годы - советник-посланник посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике;

2008-2015 годы - посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан – национальный координатор от Республики Казахстан по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества;

2009-2010 годы - специальный представитель правительства Республики Казахстан по вопросам сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан;

2015-2019 годы - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике;

2015-2019 годы - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству;

С октября 2019 года был первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что Адиль Турсунов был назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964134-tokaev-osvobodil-ot-dolzhnosti-shahrata-nurysheva/