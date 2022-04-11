МИД: США старается смягчить действие санкций на казахстанскую экономику

Фото: МИД РК

В казахстанском МИДе на встрече с замгоссекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узрой Зея рассказали, что американская сторона принимает меры для смягчения влияния на Казахстан санкций, наложенных на Россию, передает корреспондент NUR.KZ.

Американский дипломат Узра Зея заявила, что Казахстан "критически важен" для США в целях продвижения стабильной и процветающей Центральной Азии.

"Мы все сейчас столкнулись с международным кризисом, связанным с несправедливым вторжением России в Украину. Мы видели быстрый ответ от международного сообщества, которое выдвинуло ряд санкций в отношении России, и они направлены на то, чтобы сократить влияние на союзников и партнеров, включая Казахстан", - заявила спикер.

Замглавы МИД Казахстана Акан Рахметуллин отметил, что правительство страны ведет активные переговоры с представителями США.

"МИД провел несколько раундов переговоров заинтересованных сторон, там и госорганы, которые вовлечены в сферу экономики и финансов, а также представители НПП "Атамекен" с казахстанской стороны, со стороны США – представители и посольства, и госдепа, и других ведомств. Как в Казахстане аккредитованных, так и там, в Вашингтоне.

И в ходе этих консультаций нашей стороне были переданы исчерпывающие ответы, как нам вести себя в этих санкциях.

Действительно, есть понимание у американской стороны, что у нас очень взаимозависимый рынок, взаимозависимая экономика, и американская сторона максимально старается смягчить, минимизировать действия этих санкций на казахстанскую экономику", - заявил замминистра.

Напомним, что в пятницу, 8 апреля, Совет Евросоюза официально объявил о введении пятого пакета санкций в отношении России.

Кроме того, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страны Евросоюза приступили к обсуждению шестого пакета санкций против России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1964464-mid-ssha-staraetsya-smyagchit-deystvie-sanktsiy-na-kazahstanskuyu-ekonomiku/