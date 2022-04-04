Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В начале беседы Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.

В марте текущего года Казахстан и Турция отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Главы государств с удовлетворением констатировали положительную динамику развития торгово-экономических связей. Касым-Жомарт Токаев заявил о важности повышения объема двусторонней торговли до 5 млрд долларов, а затем до 10 млрд долларов в обозримой перспективе.

Турецкий лидер выразил надежду, что запланированный в мае государственный визит президента Казахстана в Анкару позволит придать новый импульс развитию многоплановых отношений между двумя странами.

Президенты также обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил эффективность миротворческих усилий президента Эрдогана по мирному урегулированию ситуации в Украине.

Беседа прошла в традиционно дружеской атмосфере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1963458-tokaev-obsudil-situatsiyu-v-ukraine-s-prezidentom-turtsii-erdoganom/