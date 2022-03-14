ЕАЭС и Китай разработают проект независимой международной валютно-финансовой системы

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ЕАЭС и КНР разработают проект независимой международной валютно-финансовой системы. Первый образец проекта будет представлен до конца этого месяца, сообщает официальный сайт Евразийской экономической комиссии.

Сообщается, что о разработке валютно-финансовой системы страны ЕАЭС и Китай договорились во время экономического диалога, прошедшего в онлайн-формате.

Как подчеркнул министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, Китай первым в мире перешел к этапу восстановления национальной экономики.

"С учетом общих вызовов и рисков, связанных с замедлением мировой экономики и ограничительными мерами в отношении государств ЕАЭС и Китая, наши страны должны активизировать практическое сотрудничество как на уровне регулярных экспертных диалогов, так и в плоскости совместных мер и проектов", - заявил Глазьев.

Декан Института финансов RDCY Ван Вэнь подчеркнул близость позиций стран ЕАЭС и КНР по многим вопросам глобальной повестки развития и выразил поддержку интенсификации евразийско-китайского диалога.

Предполагается, что независимая международная валютно-финансовая система будет основана на новой международной валюте, которая будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров.

Первый проект будет представлен для обсуждения до конца марта.

Отметим, в состав Евразийского экономического союза входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация.

Напомним, сегодня президент Казахстана подписал указ о запрете на вывоз иновалюты и золотых слитков из страны. Принятые меры объяснили в Нацбанке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1960687-eaes-i-kitay-razrabotayut-proekt-nezavisimoy-mezhdunarodnoy-valyutno-finansovoy-sistemy/