"Вбросы и провокации": глава МИД Казахстана о высказываниях Зюганова

Геннадий Зюганов. Фото: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images

Глава МИД РК Мухтар Тлеуберди в кулуарах правительства прокомментировал высказывание лидера Коммунистической партии России Геннадия Зюганова о северных районах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Тлеуберди сообщил, что высказывания Геннадия Зюганова нужно оценивать с точки зрения оппозиции.

"Во-первых, никакого официального протеста не будет. Мы исходим из того, что Зюганов является лидером Компартии РФ, которая позиционирует себя как оппозиционную действующей власти. Оппозиция всегда высказывает то или иное мнение, которое отличается либо даже противоречит официальной позиции действующих властей.

Выступление Зюганова не было транслировано ни по одному федеральному каналу России. В ходе рабочего визита нашего президента в Москву на самом высшем уровне было подтверждено, что Россия не имеет никаких территориальных претензий к Казахстану", - отметил Тлеуберди.

Во-вторых, добавил министр, КПРФ является преемницей Компартии Советского Союза, которая основывается на идеологии КПСС. Основу этой идеологии составлял марксизм-ленинизм, который преследовал осуществление мировой социалистической революции и установление диктатуры пролетариата во всем мире.

По его словам, это видео неслучайно появилось в Сети в период событий в Украине.

"Надо понимать, что вооруженный военный конфликт сопровождается усилением борьбы в глобальном информационном пространстве, включая и информационное пространство Казахстана.

Поэтому вы должны понимать, что реакции на те или иные вбросы, провокации должны рассматриваться вами самими, журналистами. Вы должны расследовать, почему именно сейчас появилось это видео, а не ранее, кто его запустил и так далее. Пожалуйста, это поле для вашего журналистского расследования", - резюмировал глава казахстанского МИД.

Также глава МИД высказался о возможности территориальных споров между Россией и Казахстаном.

"Это невозможно, так как между нашими государствами есть необходимая правовая база, наши границы прошли делимитацию, сейчас идет процесс демаркации. Процесс демаркации пройдет в течение 2-3 лет", - заявил Тлеуберди.

Напомним, в конце февраля во время встречи с главой Азербайджана президент РФ Владимир Путин высказался о суверенитете Казахстана. По словам российского лидера, Россия "поддерживает суверенитет бывших советских республик". Однако ситуация с Украиной является исключением, так как связана с внешним влиянием на эту страну, заявлял Путин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1960019-vbrosy-i-provokatsii-mid-kazahstana-o-vyskazyvaniyah-zyuganova/