Как запрет США на импорт российской нефти повлияет на Казахстан, объяснили эксперты

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8 марта президент США Джо Байден заявил о запрете на импорт газа и нефти из России. Отказаться от российской нефти планирует и Великобритания. Евросоюз пока такой запрет вводить не намерен, но планирует сократить свою зависимость от российского сырья. Как это скажется на Казахстане, объяснили эксперты.

Во время заявления об отказе от российской нефти президент США Джо Байден признал, что цены на бензин на американских АЗС продолжат расти из-за санкций против РФ. Однако, по его словам, этот шаг поддержали обе партии в конгрессе.

О планах отказаться от российской нефти заявила и Великобритания. Крупнейшие нефтегазовые компании Shell и BP уже сообщили об отказе приобретать черное золото у России.

Как передает телеканал "Астана", в минувшем году в Британию отгрузили 16 млн тонн, это примерно 14% от всего российского экспорта нефти. Объем ввоза в США в прошлом году составил около 33 млн тонн.

Эксперты считают, что это не так уж и много, а значит эмбарго Байдена не нанесет такого существенного удара, как ожидается.

"США не импортируют столько нефти и газа из России, чтобы доставить серьезные проблемы. Это скорее моральное давление. Но опять же, если страны Европы массово последуют примеру Великобритании, то такие меры будут иметь значительный экономический эффект", - объяснил телеканалу старший директор Глобального энергетического центра Рандольф Белл.

Что касается экспорта казахстанской нефти, то в министерстве финансов США заверили: эмбарго не повлияет на импорт сырья из Казахстана. В ведомстве уточнили, что "на товары не из России, даже если они транзитом проходят через территорию России или вывозятся из нее, запрет не распространяется".

В Минфине США уточнили также, что запрет на импорт нефти из России не распространяется на Каспийский трубопроводный консорциум, который поставляет казахстанскую нефть через территорию Российской Федерации.

Основными акционерами КТК являются Казахстан, Россия и компания Chevron. В 2021 году КТК транспортировал 53 млн тонн нефти, это 79% всего нефтяного экспорта Казахстана.

Отечественные эксперты, между тем, советуют не паниковать раньше времени.

"Естественно, мы можем найти обходные пути. Будет влиять, но выход будем находить. Может быть, чуть потеряем на перевозках, на страховании, в ценах, но сказать, что будут ограничения - нет", - заявил экономист Сапарбай Жубаев.

Эмбарго о запрете на импорт российской нефти уже вступило в силу. У компаний есть 45 дней для завершения текущих операций и доставки уже оплаченных грузов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1959957-kak-zapret-ssha-na-import-rossiyskoy-nefti-povliyaet-na-kazahstan-obyasnili-eksperty/